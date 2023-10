Formel 1: "Wir haben zu viel gewonnen!" Gespielter Burgfrieden bei Red Bull?

Ob der kleine Fehler von Max Verstappen mit den inneren Unruhen in seinem Red-Bull-Team zu tun hat, bleibt dahingestellt. Fest steht aber: Der holländische Superstar verpatzte das Qualifying beim GP der USA in Austin ( Sprint-Shootout, 19.30 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER ).

Zwar fuhr er die schnellste Zeit, überfuhr in dieser Runde jedoch knapp die Tracklimits bei Kurve 19. Konsequenz: Dieser Umlauf wurde gestrichen, seine zweitschnellste Zeit reichte nur noch für Platz sechs der Startaufstellung zum Rennen am Sonntag (ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) .

Red Bull: Verstappen muss Kompromiss eingehen

Was der Niederländer später nicht erwähnte: Dass ausgerechnet sein in der Kritik stehender Teamkollege Sergio Peréz bei seinem ersten Umlauf in der letzten Kurve im Weg stand. „0,15 Sekunden hat das Max gekostet,“ analysierte Red-Bull-Chefberater Helmut Marko (80), „aber das Hauptproblem war, dass Max nicht ganz das Vertrauen ins Auto hatte. Die teilweise brutalen Bodenwellen hier trafen uns mehr als andere Teams.“

Im Vorfeld, so erfuhr SPORT1 , redeten sowohl Verstappen als auch sein Vertrauter und Marko bewusst alle Spekulationen klein, die einen Machtkampf zwischen Berater Marko und Red-Bull-Racing-Teamchef Christian Horner thematisierten. Der Brite wolle die totale Macht bei Red Bull, Marko - so hieß es - stünde dem Briten dabei im Weg.

Machtkampf? Horner beschwert sich über Schumacher

Was Verstappen betrifft: Der Niederländer, der normalerweise Klartext bevorzugt, musste diesmal nicht nur in der Fahrzeugabstimmung einen Kompromiss eingehen, sondern auch in seiner sonst so bekannten klaren Sprache. Gegen besseres Wissen bezeichnete er die Gerüchte diesmal als „Bullshit“.