Formel 1 weiter auf Pirelli-Reifen - Novum bei Heizdecken

Pirelli bleibt bis mindestens 2027 exklusiver Reifenausrüster der Formel 1 . Das teilten die Italiener am Dienstag gemeinsam mit der Rennserie und dem Automobil-Weltverband FIA mit.

Pirelli setzte sich in der Ausschreibung gegen den japanischen Konkurrenten Bridgestone durch, der nach dem Abschied Ende 2010 seine Rückkehr in den Sport angepeilt hatte.

Formel 1: Pirelli bleibt Reifen-Ausrüster

So sollen künftig in der Königsklasse aus Gründen der Nachhaltigkeit die Heizdecken abgeschafft werden. Die Entwicklung von Reifen, die ohne künstliche Anwärmung die extremen Anforderungen in der Formel 1 erfüllen, ist technisch kompliziert.