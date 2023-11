Brisante Hamilton-Enthüllung: "Keine Zweifel, dass die Anfrage ernsthaft war"

Letztes Beispiel: Red-Bull-Teamchef Christian Horner hatte am Mittwoch in der altehrwürdigen Daily Mail , nicht gerade das Lieblingsblatt seines Kollegen Toto Wolff, locker und flockig davon berichtet, dass Lewis Hamiltons Umfeld Anfang diesen Jahres ihren Schützling als Fahrer bei Red Bull angeboten habe.

Hamilton: „Weiß nicht, warum Christian Horner das macht“

Klar, dass Hamilton beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi sogleich reagierte. Zuerst wirkte er erzürnt und verständnislos: „Ich weiß nicht, warum Christian Horner das macht? Fest steht: Ich habe mit allen Mitarbeitern meines Teams gesprochen. Niemand hat sie kontaktiert, sondern sie sind an uns herangetreten.“

Da steht jetzt Wort gegen Wort. Wem soll man aber glauben? Einem Teamchef, der den Ruf hat, sich immer wieder mal gerne publikumswirksam zu positionieren? Oder einem Fahrer, der in der sogenannten „Lie-Gate“-Affäre schon mal von der Motorsportbehörde bestraft wurde, weil er in einer Anhörung mit den Rennkommissaren die Unwahrheit gesagt hatte?

SPORT1 hakte in Abu Dhabi in Horners Lager nach, Motorsport-Chefberater Helmut Marko führt die Red-Bull-Version der Geschichte weiter aus.

Marko spricht über Hamilton-SMS

Allein: Sie war gleichermaßen sinnlos. Marko zu SPORT1: „Es gab nie Überlegungen, Hamilton an der Seite von Verstappen fahren lassen. Erstens sind wir mit unserem Fahrerkader einschließlich Sergio Pérez gut aufgestellt. Zweitens würden diese beiden Alphatiere in einem Team nicht funktionieren. Und drittens, der wichtigste Punkt: Red Bull kann sich die beiden teuersten Formel-1-Piloten zusammen nicht leisten. Dass ein Fahrer wie Hamilton in einem Team fahren will, das den größten Erfolg verspricht, kann ich aber nachvollziehen.“