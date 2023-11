Formel 1: Alonso ärgert Red Bull - Verstappen cool nach Chaos-Start

Beim Großen Preis von Brasilien in Sao Paulo feierte Max Verstappen seinen fünften Rennsieg in Folge. Insgesamt stand er damit bei 17 Grand Prix in dieser Saison ganz oben auf dem Podest. Dazu kommen noch vier Sprintsiege in diesem Jahr. Der Niederländer ist weiter im Weltmeister-Modus unterwegs.