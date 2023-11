Formel 1: Brisanter Mercedes-Plan in Abu Dhabi?

Viele sehnen es herbei, das Saisonfinale der Formel 1 am Sonntag in Abu Dhabi (ab 14.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) . Red-Bull-Chefberater Helmut Marko (80) bringt die Situation bei SPORT1 auf den Punkt: „Gerade nach dem extremen Stress, den besonders die Mechaniker in Las Vegas hatten, brauchen alle dringend eine Pause. Viele gehen jetzt schon auf dem Zahnfleisch.“

Mercedes-Boss lässt aufhorchen

Eine Aussage, die aufhorchen lässt. Experten wie Ralf Schumacher machen sich deshalb Gedanken darüber, ob es nicht sogar besser wäre, nur Dritter zu werden. Schumacher zur SPORT1: „Das Reglement spornt zu solchen Theorien an. Du bekommst zwar als Zweiter wesentlich mehr Geld als der Drittplatzierte, verlierst aber auch wertvolle Windkanalzeit. Die ist nämlich gestaffelt: Der Weltmeister bekommt am wenigsten, der Letzte am meisten. Als Verantwortlicher eines Topteams, das 2024 wieder zurück an die Spitze will, muss man da genau abwägen, was besser ist.“