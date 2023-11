Formel 1: Ferrari düpiert Verstappen bei Premiere in Las Vegas - Debakel für Hamilton, Pérez und McLaren

Weil Sainz nach einem Batteriewechsel aber noch eine Gridstrafe von zehn Plätzen bekommt, wird Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) als Zweiter ins Rennen gehen, der ungewohnt chancenlos auf einer schnellen Runde war und vier Zehntel zurücklag. Als Dritter startet Mercedes-Pilot George Russell in den Grand Prix.

F1-Qualifying: Debakel für McLaren - auch Hamilton raus

So schied die beiden Kontrahenten um die Vizeweltmeisterschaften schon in Q2 aus. Lewis Hamilton konnte im zweiten Mercedes nicht mit Teamkollegen Russell mithalten und startet von Rang zehn ins Rennen. Noch einen Platz dahinter liegt Verstappens Teamkollege Sergio Pérez.

Für die womöglich größte Überraschung sorgten aber die beiden McLaren, die im Training noch einen guten Eindruck hinterlassen hatten. Für Oscar Piastri und Lando Norris war bereits in Q1 Schluss.

Las Vegas-Wochenende zunächst nicht im Sinne der Formel 1

Im ersten freien Training löste sich am Donnerstag eine Kanalabdeckung und zerstörte den Ferrari von Sainz, die Session wurde nach nur acht Minuten abgebrochen und nicht wieder aufgenommen. Aus diesem Vorfall ergab sich die äußerst unglückliche Strafe für Sainz, weil der Energiespeicher an seinem Auto ausgetauscht werden musste.

Ferrari und Leclerc bestätigen starke Eindrücke aus dem Training

Das Klassement war dabei lange bunt durchmischt, die Abstände mitunter groß, ein Trend war aber erkennbar: Ferrari war am schnellsten.

Das setzte sich auch zu Beginn des Qualifyings fort , Leclerc landete in Q1 und in Q2 dabei jeweils vor Sainz, dahinter klafften große Lücken. Und auch im entscheidenden Durchgang distanzierte er den Teamkollegen um 44 Tausendstel.

Erstmals fährt die Formel 1 an diesem Wochenende einen Grand Prix, der durch die berühmtesten Straßen von Las Vegas führt. In den 80er-Jahren hatte es bereits zwei Rennen in der Stadt gegeben, diese fanden allerdings auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt.