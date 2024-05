Ferrari-Pilot Leclerc mit Bestzeit im ersten Training

Mit der Bestzeit im ersten freien Training hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc die Hoffnung der Tifosi auf einen Heimsieg in Imola genährt. Der 26-Jährige drehte am Freitag in 1:16,990 Minuten die schnellste Runde und verwies George Russell (Großbritannien) im Mercedes und den Spanier Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf die Plätze. Weltmeister Max Verstappen hatte einige Probleme, im Red Bull reichte es nur zu Platz fünf.