Formel 1: "Schrott" und "Schwarze Magie" - Reifen-Wut und Unverständnis

Beim Formel-1 -Sprint am Samstag fuhr George Russell zu einem starken, aber unerwarteten vierten Rang. „Wir hatten nicht damit gerechnet, der schnellste zu sein“, gestand er nach dem Sprint und fügte hinzu: „Wir haben eindeutig etwas falsch gemacht, wie immer liegt es an den Reifen. Es ist die Geschichte jeder Saison und wir müssen es korrigieren.“

Während der Mercedes-Star seine Kritik an den Gummiwalzen jedoch noch diplomatisch verpackte, nahm vor allem Alex Albon kein Blatt vor den Mund. Für den Williams-Piloten fühlten sich die Reifen schlicht „schrecklich an“. Vor allem die harten Mischungen seien komplett unbrauchbar gewesen in seinen Augen.

„Schrott!“ F1-Star bedient von Reifenbedingungen

„Es sah überall nach Schrott aus. Es war ein langsames Rennen. Der Reifenverschleiß ist einfach massiv. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich schrecklich an, zu fahren“, sagte er in der Presserunde nach dem Sprint. Eigentlich hätte man auf die harten Reifen ausweichen müssen. Doch gerade bei Rennen in heißen Gefilden wie Mexiko, Katar oder die USA sei das unmöglich. „Diese Strecken mit altem Asphalt neigen dazu, die Reifen zu zerfressen. Es fühlt sich an, als ob wir nur herumbummeln.“