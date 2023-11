Formel 1: Tochter von Ken Block rast bald für Williams

Lia Block macht den nächsten Schritt im Motorsport: Nachdem sie neben dem Deutschen Timo Scheider in der Extreme E an den Start gegangen ist, wird die Tochter der Hoonigan-Legende Ken Block 2024 als Williams-Juniorin in der F1 Academy fahren.

In der Nachwuchsserie sollen junge Frauen das nötige Rüstzeug für eine Karriere im Formelsport bekommen. Die Meisterschaft wird im Rahmenprogramm der Formel 1 von erfahrenen Teams ausgetragen. Block sitzt in einem Formel-4-Renner, den die Mannschaft von ART betreut, in der schon Nico Rosberg, Lewis Hamilton oder Nico Hülkenberg auf ihre Formel-1-Karrieren vorbereitet wurden.

„Davon hätte ich eigentlich nie träumen können“, freut sich die Tochter von Ken Block. „Ich will so viel wie möglich lernen.“ Williams-Teamchef James Vowles lobt seine neue Juniorin: „Sie hat schon jetzt eine erstaunliche Menge im Motorsport geschafft und bringt ein unglaubliches Naturtalent mit. Dazu verbindet sie die Meister-Mentalität und die Hingabe, die man braucht, um in der Formelwelt erfolgreich zu sein.“

Block mit Titelerfahrung

Das zeigte die US-Amerikanerin zuletzt in der nationalen Rallye-Serie der American Rally Association (ARA). Block gewann vorzeitig die Klasse „Open 2WD“ (O2WD) und wurde so zur jüngsten Meisterin der US-Rallyemeisterschaft. Doch die junge Rennfahrerin kann nicht nur schnell driften, sondern hat auch Rundstreckenerfahrung.

Seit ihrem elften Lebensjahr fährt sie Kart-Rennen, holte in der US-Kart-Meisterschaft „UMC Karting Championship“ zwischen 2020 und 2023 acht Siege und 20 Podestplätze. Auch Testfahrten in Formel-Autos hat sie bereits unter die Räder genommen. Der Titel in der F1 Academy würde ihr ein Jahr in der Formula Regional European finanzieren.