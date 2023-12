Formel 1: Verstappen-Spitze gegen Hamilton

19 Siege in 22 Rennen, den Fahrertitel mit 290 Punkten Vorsprung auf Rang zwei gewonnen: Max Verstappen legte in der Formel-1 -Saison 2023 eine beeindruckende Dominanz an den Tag.

Dementsprechend zufrieden war er mit dem Jahr und verspürte auch keine Langeweile an der Spitze. Angesprochen auf Lewis Hamilton, mit dem er sich in den Jahren zuvor packende Duelle lieferte, vermisse er die Duelle aber nicht: „Jetzt schätze ich vor allem die Erfolge, die wir als Team feiern dürfen.“

Stichelei gegen Hamilton

Dann müssen die Österreicher mit einem anderen Motor an den Start gehen, woran jedoch schon fleißig gearbeitet wird. „In Milton Keynes arbeiten Hunderte von Personen an diesem Projekt Red Bull Powertrains“, verriet der Niederländer. Schließlich wolle man 2026 nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Verstappen zu seiner F1-Zukunft

Auf die Frage, wie er die Königsklasse des Motorsports in zehn Jahren sehen würde, antwortete er: „Das Benzin wird wohl weg sein.“ Während es sich bei dieser Aussage jedoch um eine Vermutung Verstappens handelt, ist er in einem anderen Punkt klar: „Nur eines ist sicher: Max Verstappen ist dann nicht mehr dabei!“

Es scheint also nicht, dass sich der dreimalige Weltmeister wie Hamilton bis ins hohe Alter im Cockpit setzen will. In zehn Jahren wäre Verstappen 36 Jahre alt. Lewis Hamilton, der auch in der kommenden Saison wieder am Start ist, feiert am 7. Januar 2024 bereits seinen 39. Geburtstag.