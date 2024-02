Formel 1: Dieser brisante Auftritt von Horner wird mit Spannung erwartet

Dann nämlich stellt Red Bull den Rennwagen für 2024 vor, und zwar mit Horner, wie britische Medien berichten. Schon am Dienstag wurde er bei Videoaufnahmen in Silverstone wieder mit dem Red-Bull-Team gesehen. In der kommenden Woche schon (21. bis 23. Februar) stehen dann die Testfahrten an, und am 2. März beginnt in Bahrain die Saison.