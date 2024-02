Formel 1: Mitarbeiterin unter Druck gesetzt? Horner gerät bei Red Bull weiter unter Druck

Am vergangenen Freitag musste sich Horner einem Fachanwalt in London stellen. Die Befragung soll diversen englischen Medien zufolge mehr als acht Stunden gedauert haben. Doch ein Ergebnis steht noch aus. Der Anwalt, so erfuhr SPORT1, ist jetzt erst einmal in Urlaub gefahren. Welche Erkenntnisse er vorher noch an die Red Bull GmbH weitergereicht hat, ist unklar.