Formel 1: Hamilton-Hammer perfekt! Wechsel von Mercedes-Superstar bestätigt

Der Formel-1-Hammer ist perfekt! Lewis Hamilton verlässt Mercedes am Ende der Saison 2024 - der sensationelle Wechsel des britischen Superstars zu Ferrari ist offiziell. Beide Rennställe bestätigten den Deal am Donnerstagabend.

„Das Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team und Lewis Hamilton werden sich am Ende der Saison 2024 trennen. Lewis hat in dem im letzten Jahr verkündeten Vertrag eine Ausstiegsoption aktiviert“, schrieb Mercedes auf Twitter.

Der 39-jährige Hamilton wird ab 2025 für Ferrari ins Cockpit steigen. Die Italiener sprachen in ihrem Statement von einem mehrjährigen Vertrag.

Von Mercedes zu Ferrari: So erklärt Hamilton seinen Wechsel

„Ich hatte unglaubliche 11 Jahre mit diesem Team und ich bin so stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben“, sagte Hamilton in einer Mitteilung seines Noch-Teams: „Mercedes ist ein Teil meines Lebens, seit ich 13 Jahre alt bin. Hier bin ich aufgewachsen. Die Entscheidung, Mercedes zu verlassen, war eine der schwersten, die ich je treffen musste.“