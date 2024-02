Formel 1: Neue Clous für Verstappen? Red Bull bei Präsentation vielsagend

Serienweltmeister Red Bull hat als letztes Team seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2024 vorgestellt.

Auch Teamchef Christian Horner, der zuletzt im Fokus stand, weil er sich gegenüber einer Mitarbeiterin unangemessen verhalten haben soll, ließ sich die Präsentation des Red Bull RB20 im englischen Milton Keynes nicht entgehen.

„Das Auto, das wir heute gezeigt haben, ist auch das Auto, das man beim Test in Bahrain sehen wird“, betonte der Brite. „Vielleicht kommen noch ein paar geringfügige Änderungen.“

In der kommenden Woche (21. bis 23. Februar) stehen die Testfahrten in Bahrain an, dort beginnt eine Woche später dann auch die neue Saison.

Es sei laut Horner ungewöhnlich für Red Bull, „dass wir bei der Präsentation ein echtes Auto zeigen. Aber weil der Zeitpunkt schon so nahe am Saisonbeginn liegt, hielten wir das für den richtigen Weg.“

Verstappen: „Hatten trotzdem den Mut, Dinge anders zu machen“

Der RB20 wartet mit einigen signifikanten Designänderungen im Vergleich zum RB19 auf, der dreimalige Weltmeister Max Verstappen bezeichnete den Ansatz als „kontrollierte Aggressivität“.

Horner frohlockt: „Es stecken einige tolle Innovationen im Auto. Ich bin mir fast sicher, dass die in den nächsten Wochen ganz genau unter die Lupe genommen werden! Die Kreativität im Team ist sehr hoch, und das sieht man an einigen der Lösungen, die das Team entwickelt hat. Es ist keine konservative Evolution, sondern wir haben einige tolle Innovationen am Auto.“

In die gleiche Kerbe schlug auch Verstappen: „Wir hatten ein super Paket, aber sie hatten trotzdem den Mut, Dinge anders zu machen und so besser zu werden. Ob das klappt, werden wir erst sehen. Aber soweit ich sehe, sind alle im Team ziemlich glücklich darüber, was ihnen im Winter gelungen ist. Was wir nicht kontrollieren können, ist, was die anderen Teams gemacht haben.“

Für Red Bull ist es das 20. Jahr in der Geschichte des Rennstalls, der bereits siebenmal den Fahrer-Weltmeister stellte und 2023 mit 21 Siegen in 22 Rennen die dominanteste Saison der Formel-1-Geschichte abspulte.