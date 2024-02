Formel 1 - Red Bull: Christian Horner bezieht nach Vorwürfen Stellung

Teamchef Christian Horner ist erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe bei Red Bull Racing öffentlich aufgetreten und hat die Anschuldigungen dabei erneut „komplett“ zurückgewiesen. „Es gibt offensichtlich diese Untersuchung, der ich mich stelle, an der ich uneingeschränkt mitarbeite“, sagte der 50-Jährige am Donnerstagabend im Rahmen der Präsentation von Red Bulls neuem Formel-1-Wagen: „Aber all das geschieht im Hintergrund.“

Für das Team laufe wenige Tage vor dem Saisonstart am 2. März in Bahrain grundsätzlich „Business as usual“, das Thema sei aber „zwangsläufig eine Ablenkung“. Der Rennstall bleibe „sehr vereint, alle sind konzentriert auf die neue Saison“, sagte Horner in kleinen Presserunden in der Red-Bull-Fabrik im englischen Milton Keynes.

Die Untersuchung sei "hoffentlich in naher Zukunft abgeschlossen", es gebe aber keinen Zeitrahmen. Horner, Chef von Weltmeister Max Verstappen, soll sich gegenüber einer Mitarbeiterin unangemessen verhalten haben. Dieser Vorwurf steht seit anderthalb Wochen im Raum, mehr ist aber nicht bekannt. Über eine bevorstehende Absetzung Horners wurde bereits intensiv spekuliert.

Red Bull äußerte sich bislang nicht

Das Team Red Bull Racing hatte sich bislang überhaupt nicht zur Situation geäußert, der Red-Bull-Konzern allerdings leitete eine "unabhängige Untersuchung" durch einen "externen Ermittlungsanwalt" ein und bestätigte dies. Die Rückendeckung aus dem Team sei "bemerkenswert und "unglaublich", sagte Horner nun, auch aus dem Konzern erhalte er "enorme" Unterstützung.

Am vergangenen Freitag schon wurde Horner in dieser Sache über Stunden angehört. Möglicherweise vergehen noch Wochen, bis die Angelegenheit geklärt ist - ganz unabhängig vom Zeitplan der Formel 1. In der kommenden Woche (21. bis 23. Februar) stehen die Testfahrten in Bahrain an, dort beginnt eine Woche später dann auch die neuen Saison.