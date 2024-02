Formel 1: So sieht Hülkenbergs neuer Haas-Bolide aus

Als erstes Formel-1-Team hat der Haas-Rennstall von Nico Hülkenberg einen Blick auf seinen Rennwagen für die neue Saison gewährt. Der VF-24, der vom US-Team am Freitag in Form von Computergrafiken präsentiert wurde, wird am 11. Februar in Silverstone erstmals auf die Rennstrecke gehen.