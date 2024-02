"Noch nie so stark": Das sagt Horner nach seinem Freispruch

Der Rennstall sei „noch nie so stark“ gewesen, sagte der 50-Jährige am Rande des Formel-1-Saisonauftaktes in Bahrain am britischen Sky-Mikrofon: „Wir sind jetzt hier, um uns auf den Grand Prix und die kommende Saison zu konzentrieren und zu versuchen, unsere beiden Titel zu verteidigen.“