"Schumacher hätte Hamilton in seinem Team nie gewollt" - Ex-F1-Pilot reagiert auf Ferrari-Hammer

„Ich denke, Hamilton kann jeden in den Schatten stellen“, schrieb er in einem Beitrag für Corriere della Sera . „Andererseits hat Leclerc die Intelligenz und das Talent, seine Karten auszuspielen. Um es klarzustellen: Die Frage nach dem ‚ersten Fahrer‘ ist heutzutage überhaupt nicht sinnvoll“, stellte der Franzose, der zwischen 1991 und 1995 für Ferrari fuhr, klar.

Formel 1: Alesi bedauert Sainz-Aus bei Ferrari

Generell erwarte Alesi einen Konkurrenzkampf auf „sehr hohem Niveau“ - und fügte mit Hinblick auf die deutsche Motorsport-Ikone Michael Schumacher an. „Michael Schumacher, so wie ich ihn kennengelernt habe und so wie er dachte und handelte, hätte Lewis Hamilton in seinem Team nie gewollt.“