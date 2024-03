Operation! Ferrari-Star fällt in Saudi-Arabien aus - Ersatzmann steht fest

Wie die Scuderia am Freitag weiter mitteilte, ersetzt der erst 18-jährige Brite Oliver Bearman den Spanier ab dem dritten freien Training und wird damit am Samstag ( 18.00 Uhr im LIVETICKER ) sein Grand-Prix-Debüt geben.

Sainz-Hoffnungen zerschlagen sich

Sainz, Dritter beim Saisonauftakt in der vergangenen Woche in Bahrain, hatte den Medientag am Mittwoch wegen nicht näher definierten Unwohlseins ausgelassen. Am Donnerstag stieg er im ersten und zweiten freien Training in Dschidda ins Auto und belegte im Tagesklassement den siebten Platz.