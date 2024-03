Ferrari feiert in Melbourne erstmals seit 2004 einen Doppelsieg - damals gewann Schumacher

Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass Ferrari in Melbourne einen Doppelsieg feiern konnte. Damals gewann ein gewisser Michael Schumacher am 7. März 2004 das Auftaktrennen vor seinem Teamkollegen Rubens Barrichello.

{ "placeholderType": "MREC" }

Es war der Start zu Schumachers siebten und zugleich fünften Weltmeistertitel in Folge. Dabei ließ der mittlerweile 55-Jährige die mäßigen Vorstellungen Ferraris bei den Testfahrten vor der Saison vergessen und überraschte die Konkurrenz trotz zuvor gravierender Reifenprobleme mit starken Trainingszeiten und der Pole Position vor Barrichello. Es folgte Schumachers erfolgreichste Saison. Seine 13 Rennsiege aus diesem Jahr sollte später erst Max Verstappen übertrumpfen.

Sainz siegt vor Leclerc

Nun, mehr als 20 Jahre später, am 24. März 2024, feierte Ferrari erneut einen Doppelsieg in der australischen Metropole. Die Protagonisten dieses Mal: Carlos Sainz und Teamkollege Charles Leclerc. Der Spanier Sainz, der Ferrari zum Saisonende verlassen muss, triumphierte in Melbourne nur zwei Wochen nach seiner Blinddarm-Operation.

Der Ferrari-Pilot profitierte allerdings von einem technischen Defekt an Max Verstappens Red Bull. Der Weltmeister musste sein Auto wegen eines Bremsschadens vorzeitig abstellen. „Italien wacht mit einem Doppelsieg Ferraris in Melbourne auf“, jubelte die italienische La Repubblica nach dem doch etwas überraschenden Ausgang des Rennens, dass die Weltmeisterschaft plötzlich wieder spannend macht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Körperlich war es nicht einfach. Aber ich war die meiste Zeit allein da vorn und konnte meine Pace managen“, frohlockte Sainz nach dem Rennen: „Das Leben ist manchmal verrückt. Es ist eine Achterbahnfahrt. Ich liebe es und bin sehr glücklich.“

Alonso in beiden Rennen dabei

Weitere Kuriosität am Rande: Fernando Alonso bestritt nicht nur 2004 das Rennen in Melbourne, auch in diesem Jahr kämpfte der Spanier in seinem Aston Martin um Punkte.