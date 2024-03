Ferrari-Rückkehr? Formel-1-Star erstaunt

Im Zuge des Wechsel-Hammers um Lewis Hamilton wurde bekannt, dass Formel-1 -Pilot Carlos Sainz Ferrari nach der laufenden Saison verlassen wird. Wie der Spanier nun aber andeutete, will er nicht ausschließen, dass er eines Tages wieder zur Scuderia zurückkehrt.

„Ja, ich werde 2025 nicht bei Ferrari fahren, aber wer weiß, was in Zukunft noch passieren wird“, sagt der 29-Jährige im Interview mit Sky Sports F1: „Ich habe ja noch zehn Jahre in meiner Karriere vor mir.“