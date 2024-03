Formel 1: "In Melbourne ist ein Wunder passiert" - die Pressestimmen zum F1-Rennen in Australien

Vor dem Start des Großen Preises von Australien standen die Zeichen für Formel-1 -Dominator Max Verstappen erneut klar auf Sieg. Doch es sollte anders kommen für den dreimaligen Weltmeister - statt den zehnten Erfolg in Serie zu feiern, schied der Red-Bull-Pilot bereits nach vier Runden mit einem Bremsproblem aus .

Der große Profiteur war Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der so ungefährdet vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc den dritten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere feierte - und das nur zwei Wochen, nachdem er das Rennen in Saudi-Arabien aufgrund einer Blinddarm-OP verpasst hatte.

In den internationalen Medien wird der Spanier für seine Performance als Superheld gefeiert, die Gazzetta dello Sport spricht gar von einem „Wunder“. Die Pressestimmen zum Rennen in Melbourne:

ENGLAND

Guardian : „Red Bulls Aura der Unbesiegbarkeit geht in Flammen auf und entfacht das Meisterschaftsrennen. Das Ende seines Grand Prix ist enttäuschend für die Fans von Max Verstappen, aber ein Quell des Optimismus für den Rest des Formel-1-Feldes.“

Daily Mail : „Carlos Sainz hat eine Blinddarmoperation hinter sich gelassen und gewinnt den Großen Preis von Australien in einem Rennen, das von den Ausfällen von Max Verstappen und Lewis Hamilton dominiert wird.“

The Sun: „Drama Down Under. Max Verstappen muss den Großen Preis von Australien aufgeben, nachdem sein Auto Feuer gefangen hat. Carlos Sainz rast zum Sieg.“