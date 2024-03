Formel 1: Vom OP-Tisch in die erste Reihe

„Es fühlt sich komisch an“

Schmerzen hat der Spanier keine, „aber es fühlt sich komisch an“, berichtet er. „So als würde sich beim Bremsen und in Kurven in meinem Bauch alles bewegen. Alex Albon (fuhr ebenfalls schon mal nach einer Blinddarm-OP) hatte mir das schon angekündigt. Aber ich komme damit klar.“

Der kleine Fehler in Kurve neun rührt jedenfalls nicht von seiner Verletzung: „Der weiche Reifen ist für meinen Geschmack nicht stabil genug“, erklärt Sainz. „Das Auto hat mich an der Stelle überrascht. Vielleicht fehlen mir da auch das Qualifying und das Rennen in Saudi-Arabien , um es besser zu verstehen.“ Eine kleine Stellschraube, die ihn die Pole gekostet hat.

Sainz landet erneut vor Leclerc

Zur Erinnerung: In Singapur war der Sohn des amtierenden Dakar-Siegers Carlos Sainz der letzte Fahrer, der Max Verstappens Siegesserie unterbrechen konnte . Fest steht: Der Spanier macht seitdem beste Werbung für sich. Ende des Jahres muss er bei der Scuderia für Lewis Hamilton Platz machen. Audi und Mercedes haben Sainz jr. längst ins Visier genommen. Zumal er auch Ferraris einstigen Heilsbringer Charles Leclerc immer öfter in den Schatten stellt.

So wie heute in Australien. Da hatte Leclerc auf Platz fünf nach einem Fehler noch mal fast drei Zehntelsekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen. Doch Teamchef Vasseur nimmt den Monegassen in Schutz: „Vielleicht war er heute ein klein wenig zu aggressiv unterwegs. Wir müssen pushen und wenn man am Limit ist, geht man manchmal auch darüber hinaus. Das ist Teil des Spiels.“