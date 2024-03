Formel-1-Job in Gefahr: "Er muss sich zusammenreißen"

Geht es nach Formel-1 -Ikone Eddie Jordan , muss Racing-Bulls -Pilot Daniel Ricciardo um seinen Job fürchten. „Er muss sich zusammenreißen, denn sonst wird er ersetzt werden“, befand der ehemalige Teambesitzer im Podcast Formula For Success .

„Mehr als jeder andere“ sei Ricciardo deswegen auf Resultate angewiesen, so Jordan. „Wenn wir sehen, dass Leute wie Oliver Bearman so kommen, wie er es getan hat , müssen Leute wie Daniel über die Schulter schauen und denken: ‚Wie viel Zeit habe ich hier noch?‘“

Ricciardo bislang ohne WM-Punkte

Jordan ist nicht der Erste, der Druck auf den Australier macht. Zuvor hatte bereits ein anderer Altmeister in dieser Hinsicht aufhorchen lassen - den Ricciardo auch mehr fürchten muss: Motorsport-Berater Helmut Marko vom Mutterteam Red Bull.

Dieser hatte zu Speedweek gesagt, dass Ricciardo „sich bald etwas einfallen lassen muss“ - ein glasklares Ultimatum, dass dieser sein Leistungsniveau erhöhen müsse, wenn es ihm nicht so ergehen soll wie dem während der vergangenen Saison gefeuerten Vorgänger Nyck de Vries.

Eine eklatante Zäsur in der Formel 1

Ricciardo hat nach zwei Rennen noch keine WM-Punkte. Beim Saisonauftakt in Bahrain wurde er 13. und in Saudi-Arabien nach einem späten Dreher nur 16. Punkte bei seinem Heim-GP in Australien wären für den 34-Jährigen Gold wert.