Formel 1: Nächste Wende in der Horner-Affäre bei Red Bull

Zweifel an der Red-Bull-Untersuchung

Außerdem befürchten die thailändischen Red-Bull-Machthaber, dass sich die Mitarbeiterin in den kommenden Tagen mit einem eigenen Statement an die Öffentlichkeit wenden und gegen die interne Untersuchung vorgehen könnte. Es wachsen Zweifel an der Objektivität der internen Untersuchung.