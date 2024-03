Formel 1: Nun doch! Audi übernimmt Team Sauber

Audi macht den nächsten Schritt in Richtung Formel 1 ! Vor dem GP von Saudi-Arabien an diesem Wochenende hat der deutsche Autobauer den geplanten Kauf des Schweizer Sauber-Teams abgeschlossen.

Das hat Audi-F1-Geschäftsführer Andreas Seidl am Mittwoch in Dschidda vor der versammelten Mannschaft bestätigt, wie Motorsport-total und Bild zuerst berichteten und wie auch SPORT1 aus Insiderkreisen erfuhr.

Rückblick: Im Oktober 2022 hat Audi den Einstieg in die Formel 1 verkündet – und damals in einer Pressemitteilung auch Details zum Zeitplan veröffentlicht.

Darin hieß es: „2023 soll der Ausbau des Standorts in Neuburg in Bezug auf Personal, Gebäude und technische Infrastruktur weitestgehend stehen. Erste Testfahrten mit der für das 2026er-Reglement entwickelten Powerunit in einem Formel-1-Testauto sind für 2025 geplant.“

Während das Chassis in Hinwil in der Schweiz entsteht, wird der Antrieb in Neuburg an der Donau gebaut. Die Hybrid-Einheit läuft bereits auf den Prüfständen.