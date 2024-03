Formel 1: Neuer Treueschwur von Max Verstappen - wie viel ist er wert?

„Mit dem bestehenden Vertrag ist es meine Absicht, bis zum Ende hier zu bleiben“, sagte der Niederländer am Rande des Großen Preises von Australien - und dämpfte damit die Gerüchte, dass der Rennstall ihn verlieren könnte wegen der Skandal-Vorwürfe gegen Teamboss Christian Horner und dem daraus resultierenden Machtkampf: „Ich habe mich bei Red Bull immer wohl gefühlt, weil es für mich wie eine zweite Familie ist, das ist gut.“

Max Verstappen nur mit Marko bei Red Bull

Der Aufstieg des heute 26-Jährigen ist eng mit der Förderung durch Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko verknüpft - nach SPORT1-Informationen so eng, dass Verstappen in seinem Vertrag bis Ende 2028 eine Ausstiegsklausel besitzen soll für den Fall, dass der 80-jährige Österreicher das Weltmeisterteam verlässt. Verstappen warb in Melbourne darum, die Mannschaft beisammen zu halten: „Wenn man ein erfolgreiches Team hat, wenn man eine gute Gruppe zentraler Leute hat, ist es wichtig, dass sie zusammenbleiben und glücklich sind.“