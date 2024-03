Formel 1: Brisante Klausel! Verlässt Verstappen Red Bull?

Der Niederländer geht mit seinem Red Bull nicht nur beim nächsten Rennen am Samstag in Saudi-Arabien als haushoher Favorit an den Start – Konkurrenten wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff trauen ihm sogar zu, alle 24 Rennen der längsten Formel-1-Saison aller Zeiten zu gewinnen. „Max fährt in einer anderen Galaxie“, lobte Wolff voller Bewunderung bei Sky.