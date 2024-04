Formel 1: Alonso droht Strafe nach Duell mit Ferrari-Pilot! Heißes Duell bei Sprint-Rennen in China

Beim Sprintrennen im Rahmen des Großen Preises von China kam es zu einem harten Kampf zwischen Ferrari-Pilot Carlos Sainz und Fernando Alonso von Aston Martin. Dieses Duell könnte nun noch eine Strafe nach sich ziehen. Von den Rennkommissaren wurde eine Untersuchung veranlasst.

Was war passiert? Im Laufe des Rennens hatte sich ein Vierkampf um den dritten Podestplatz entwickelt - daran beteiligt auch die beiden Spanier.

Sainz konnte sich in Runde 16 zunächst an seinem älteren Landsmann vorbei auf Position drei schieben, doch Alonso versuchte direkt zu kontern. Als sich der zweimalige Weltmeister in Kurve neun innen befand und Sainz außen nicht zurücksteckte, kam es zu einer leichten Berührung beider Piloten.

Der lachende Dritte war Red-Bull-Pilot Sergio Pérez, der sich an den beiden Streithähnen vorbeischob. Sainz verlor kurze Zeit später auch noch einen Platz an seinen Teamkollegen Charles Leclerc und beendete das Rennen so statt auf dem Podium nur auf Rang fünf.

Alonso muss Sprint-Rennen nach Berührung beenden

Alonso hingegen musste das Rennen unmittelbar nach dem Duell vorzeitig beenden. Er meldete am Funk einen Schaden am rechten Vorderrad - möglicherweise eine Folge des Kontaktes mit dem Ferrari-Piloten. Besonders enttäuscht über sein Rennende zeigte sich Alonso allerdings nicht, da es „sowieso nur ein oder zwei Punkte gewesen wären“, wie er anschließend am Mikrofon von DAZN berichtete.

Der 42-Jährige Routinier war sich zudem mit Blick auf den Zwischenfall keiner Schuld bewusst. „In Kurve acht versuchte ich, nach außen zu gehen, aber er hat aufgemacht und mir keinen Platz gelassen. Also habe ich in Kurve neun das Gleiche gemacht, was er in Kurve acht gemacht hat“, schilderte er seine Sicht der Dinge.

Ganz unbeteiligt war Alonso an der Berührung allerdings nicht, wie Sky-Experte Ralf Schumacher im Kommentar urteilte: „Das war schon sehr, sehr optimistisch von Alonso. Er ist da nochmal reingestochen. Ich würde nicht von Schuld sprechen, aber Sainz kann weniger dafür.“

Beide Fahrer mussten um 6.15 Uhr deutscher Zeit zur Anhörung zu den Rennkommissaren, ein Ergebnis liegt allerdings noch nicht vor.

