Formel 1: Bereut Ferrari den Sainz-Abschied?

Der 29-Jährige holte in Australien nicht nur den bisher einzigen Saisonsieg für die Roten, immer wenn er fahren konnte, war der „Smooth Operator“ schneller im Ziel als Teamkollege Charles Leclerc. 3:0 steht es nach Rennergebnissen, 2:1 im Qualifying-Duell. Und wenn Sainz in Saudi-Arabien wegen einer Blinddarm-Operation nicht ausgefallen wäre, würde er in der WM-Wertung wohl auch vor seinem Teamkollegen liegen.