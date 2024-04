Formel 1: Ferrari gibt Mega-Deal bekannt und ändert Namen

Seit nunmehr 74 Jahren rast die Scuderia Ferrari über die Rennstrecken der Formel 1 . Kein anderes Team in der Rennserie hat so viel Tradition wie der italiensche Autohersteller. Nun hat das Team von Charles Leclerc und Carlos Sainz einen neuen Mega-Deal abgeschlossen - und heißt jetzt anders!

Auch das Team in der Frauen-Rennserie F1 Academy sowie die Esports-Programme sind in dem Deal inbegriffen. Zudem benutzt die Scuderia ab sofort die Produkte des neuen Partners, wie Computer oder Drucker. Ferrari soll für den Deal zwischen 90 und 100 Millionen US-Dollar einstreichen.

HP-Deal soll Lewis Hamilton mitfinanzieren

Bereits am Mittwoch hat das Team eine Hammer-Nachricht veröffentlicht: In Miami fährt das Team in blau. Mit der Designänderung soll das 70-jährige Jubiläum in Nordamerika gefeiert werden. Es ist ein Hommage an den ersten Formel 1-Weltmeister von Ferrari, Alberto Ascari, der bei seinen Titelgewinnen einen blauen Rennanzug und einen blauen Helm trug. Erstmals seit 1964 fährt Ferrari nicht im traditionellen Rot.