Formel 1: Feuer! Schrecksekunde bei China-GP - Abbruch nach roter Flagge

Schrecksekunde in der Formel 1 ! Während des ersten und einzigen freien Trainings zum Großen Preis von China (Sprint-Rennen am Sa., 5.00 Uhr im LIVETICKER ) hat ein Zwischenfall bereits nach einer Viertelstunde zu einem Abbruch geführt.

Was war passiert? Eine Wiese neben der Strecke in Shanghai hatte sich aus noch ungeklärter Ursache entzündet, so dass die F1-Verantwortlichen die rote Flagge schwenkten.