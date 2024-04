Überraschungs-Pole in der Formel 1! Verstappen patzt - Hülkenberg verpasst Top 10

Auf diese Pole Position hätten wohl die wenigsten Fahrer getippt! Während Weltmeister Max Verstappen patzte, war Lando Norris im McLaren nicht zu stoppen und geht somit im Sprint-Rennen in China von der ersten Position ins Rennen.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton kam im Mercedes auf dem Kurs in Shanghai auf Platz zwei. Mit Fernando Alonso im Aston Martin folgte ein weiterer Routinier auf der dritten Position.

Verstappen patzt - Hülkenberg verpasst Top 10

Nach dem Sprintrennen am Samstag (ab 5 Uhr im LIVETICKER), in dem bis zu acht WM-Punkte zu gewinnen sind, findet das Qualifying (9 Uhr) für den Grand Prix am Sonntag (ab 9 Uhr) statt.