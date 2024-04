Formel 1: Nächste Klatsche für Hamilton! Ferrari bremst Leclerc aus

Eine weltmeisterliche Antwort! Max Verstappen hat zwei Wochen nach seiner Nullnummer von Australien seinen nächsten Sieg gefeiert. Der Weltmeister gewann den Großen Preis von Japan überlegen und baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung weiter aus. Zudem war es der dritte Sieg in Serie in Suzuka für den Red-Bull-Piloten.