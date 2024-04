Formel 1: Red-Bull-Boss kontert Norris' Verstappen-Spitze

Red-Bull-Boss Christian Horner hat die Kritik zurückgewiesen, dass die Dominanz von Max Verstappen in der Formel 1 „langweilig“ sei. Er reagierte damit auf Aussagen von McLaren-Fahrer Lando Norris und bezeichnete die starke Verfassung seines Schützlings als einen „goldenen Moment“.

Horner: Verstappen „ist in fantastischer Form“

Horner verwies zugleich darauf, dass Verstappen seit 2019 50 Prozent aller sowie 21 der vergangenen 23 Rennen gewonnen habe. „Max ist nur ein Metronom. (...) Er ist in fantastischer Form, er ist eins mit dem Auto und dem Team und er genießt seine Rennen“, so der Red-Bull-Boss.

Der Niederländer gewann am vergangenen Sonntag den Großen Preis von China und baute seine WM-Führung auf 25 Punkte aus. Norris wurde in Shanghai Zweiter und liegt in der Fahrerwertung auf Platz fünf.