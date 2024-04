Formel 1: Kurioser Crash bei Verstappen-Sieg - Hülkenberg überzeugt in China

Max Verstappen hat beim Großen Preis von China seinen vierten Saisonsieg eingefahren. Ein Erfolg auf dem Shanghai International Circuit hatte dem Red-Bull-Piloten bislang noch in seiner Sammlung gefehlt. Der Niederländer dominierte das Rennen von vorne hinweg und ließ sich dabei auch von mehreren Safety-Car-Phasen nicht aus der Ruhe bringen.

Lance Stroll (Aston Martin) fuhr bei der Vorbereitung auf den Restart Daniel Ricciardo ins Heck. „Dieser Idiot ist einfach auf die Bremse gestiegen“, funkte Stroll nach dem Vorfall an sein Team. Die Rennkommissare schienen die Schuld jedoch bei Lance Stroll zu sehen, er erhielt eine 10-Sekunden-Strafe.

Norris und Hülkenberg glänzen

Glänzen konnte hingegen McLaren-Pilot Lando Norris, der das Rennen auf Platz zwei hinter Verstappen beendete. Der Brite hielt nach den Safety-Car-Phasen den zweiten Red Bull von Sergio Pérez, der Dritter wurde, in Schacht. Der Red-Bull-Pilot hatte Pech mit dem Timing des Safety Cars

Auch Nico Hülkenberg hatte Grund zum Feiern: Der Deutsche brachte seinen Haas bereits zum dritten Mal in dieser Saison in die Punkte. Der Emmericher landete am Ende auf dem zehnten Platz.