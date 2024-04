Formel 1: Sprint-Shootout in China LIVE im TV & Livestream

Formel 1 LIVE im TV, Livestream & Liveticker

Neues Format zum ersten Mal im Einsatz

China richtet das erste von sechs Sprintrennen in diesem Jahr aus, und die Formel 1 hat zur Saison 2024 ein wenig am Format geschraubt. Wie gehabt gibt es am Freitag lediglich ein freies Training, dann folgt künftig der sogenannte Sprint Shootout, in dem die Startreihenfolge für das Kurzrennen am Samstag (5.00 Uhr im LIVETICKER) festgelegt wird. Nach dem Sprint geht es dann erst ins Qualifying (bislang freitags) für den Grand Prix am Sonntag.