Formel 1: Wie der Alonso-Deal das Fahrer-Karussell beeinflusst

„Es war eine leichte Entscheidung, meinen Vertrag zu verlängern“, lächelte Alonso denn auch in der Presserunde nach der Verkündung stolz. „Ich habe ein paar Rennen gebraucht, um darüber nachzudenken, ob ich weitere Jahre in der Formel 1 fahren will. Der Rennkalender wurde ja immer weiter ausgedehnt.“