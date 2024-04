Nach Ferrari-Deal: Hamilton sieht Gesprächsbedarf mit Mercedes-Boss Wolff

Deshalb denkt Hamilton über den Moment nach, in dem er anfange, mit Ferrari zu plaudern, und wie dieser Zeitpunkt zustande kommen wird. „Ich denke, ich werde ein Gespräch mit Toto (Wolf, Motorsportchef bei Mercedes, Anm. d. Red.) beginnen, weil ich nicht weiß, wie ich navigieren soll“, sagte der Engländer. „Ich war zu diesem Zeitpunkt des Jahres noch nie in dieser Position.“

Für den siebenmaligen Weltmeister ist das keine völlig neue Situation, doch sein Wechsel von McLaren zu Mercedes in der Saison 2012 wurde erst viel später bekannt gegeben. Bis zu diesem Zeitpunkt war er also noch voll bei McLaren involviert.

Hamilton konzentriert sich auf Mercedes

„Ich will hier auf einem Höhepunkt aufhören. All meine Energie fließt also hier rein. Natürlich ist die Zukunft aufregend. Aber jetzt gehen wir gerade durch eine schwere Phase. Das ist meine Herausforderung“, sagte Hamilton zur Mercedes-Krise. „All meine Energie konzentriert sich darauf, herauszufinden, wie wir zurück an die Spitze kommen.“