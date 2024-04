Protest gegen Ferrari in der Formel 1! Aston Martin wittert Regelverstoß bei China-Qualifying

Das Team des zweimaligen Weltmeisters Fernando Alonso bezieht sich darin auf Artikel 39.6 des Sportlichen Reglements. Dort heißt es: „Jeder Fahrer, dessen Fahrzeug während des Qualifyings oder des Sprint-Qualifyings auf der Strecke stehen bleibt, darf an dieser Session nicht mehr teilnehmen.“

Formel 1: Hat Ferrari-Fahrer Sainz gegen die Regeln verstoßen?

Der britische Rennstall spielt vermutlich auf Ferrari-Fahrer Carlos Sainz an. Der Spanier hatte im Q2 die Kontrolle über seinen Boliden verloren, sich von der Strecke gedreht und war seitlich in die Streckenbegrenzung eingeschlagen. Es kam danach zu einer roten Flagge, Sainz konnte allerdings weiterfahren und wurde am Ende sogar Siebter.