Erlösende Langeweile: Leclerc bummelt zum ersten Monaco-Sieg

Die Erlösung wird zum Langweiler: Charles Leclerc hat den Fluch gebrochen und im sechsten Anlauf endlich sein Heimrennen in Monaco gewonnen - nebenbei sorgte der Ferrari-Star mit diesem ungefährdeten Sieg tatsächlich für so etwas wie neue Spannung im WM-Kampf. Denn für Max Verstappen und seinen Red Bull war der komplizierte Stadtkurs das „Worst-Case-Szenario“, der Weltmeister haderte viel und kam über Rang sechs nicht hinaus.

Monaco indes bestätigte seinen Ruf, wie so oft folgte auf ein intensives, spannendes Qualifying am Samstag ein geradezu einschläferndes Rennen am Sonntag. Weil das Überholen im Leitplankengewirr kaum möglich ist, wandelte Leclerc seine Pole Position mühelos in einen Sieg um.