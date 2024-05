Norris düpiert Verstappen: Erster Sieg in der Formel 1

Während Norris erstmals überhaupt in der Königsklasse ganz oben stand und den ersten Sieg für McLaren seit September 2021 in Monza holte, war es für Verstappen ein unerwarteter Dämpfer zum Abschluss des ersten Rennwochenendes seit der viel diskutierten Abschiedsankündigung des Star-Designers Adrian Newey, der im ersten Quartal 2025 ausscheiden wird. Am Samstag hatte Verstappen noch den Sprint gewonnen, und auch im Rennen am Sonntag lag er zunächst auf Kurs, musste sich dann aber doch geschlagen geben.