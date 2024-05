Formel 1: Aufregung nach Behinderung durch Werbebanner

Gerade im ersten Durchgang des Qualifyings kam es zu gleich mehreren Vorfällen. Zunächst hatte sich nur ein kleines Stück einer Bande am Flügel von Charles Leclerc, der sich später die Pole holte , verhakt, ohne aber nachhaltig für Probleme zu sorgen. Doch gerade in der Schlussphase sorgte die Werbung dann für richtige Probleme.

Werbebanner an der Strecke in Monaco sorgten für Aufregung

Werbebanner an der Strecke in Monaco sorgten für Aufregung

Unter dem Auto von McLaren-Pilot Lando Norris verhedderte sich ein großes Stück eines Werbebanners, als dieser auf Rang 18 liegend auf einer schnellen Runde unterwegs war. Der Brite musste anschließend in die Box fahren und hätte es so kurz vor Ende des ersten Durchgangs fast nicht mehr geschafft, eine schnelle Runde zu drehen.

Ärger bei McLaren: „Könnte zum Zufallsgenerator werden“

Sein Pilot hatte trotz des Zwischenfalls dann doch noch Glück im Unglück. Norris konnte nach Entfernung der Werbung nochmal rausfahren, fuhr in allerletzter Sekunde noch die zehntschnellste Zeit des ersten Qualifyings und zog so in Q2 ein. In Q3 landete der Brite auf dem vierten Platz und hat beim Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) eine ordentliche Ausgangssituation.