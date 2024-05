Formel 1: Quali-Debakel für Red-Bull-Pilot in Monaco!

Perez versuchte sich kurz vor Ablauf der Zeit in Q1 nochmal an einer letzten schnellen Runde. Unter Druck wollte ihm der Sprung über die Linie aber nicht mehr gelingen. „Ein Witz“, funkte er enttäuscht. In der Fahrerwertung liegt Perez vor dem Rennen am Sonntag auf Platz drei, sechs Zähler hinter Charles Leclerc im Ferrari.