Formel 1: Weltmeister Max Verstappen reagiert auf Hülkenbergs Audi-Wechsel

„Ich freue mich sehr für ihn, dass er noch mindestens zwei weitere Jahre in der Formel 1 fahren wird. Er hat das absolut verdient“, sagte der Niederländer. Der Red-Bull-Pilot hat viel Lob für den Deutschen übrig: „Nico ist ein sehr guter Fahrer. Zu bestimmten Zeiten hatte er vielleicht etwas Pech in seiner Karriere, wo er vielleicht auf dem Podium hätte stehen sollen und es dann einfach nicht geklappt hat.“

Verstappen spricht einen bitteren Rekord von Hülkenberg an, der bislang in 209 Rennen an den Start ging, aber noch nie auf dem Podest stand. „Ich verstehe also, dass er dorthin geht, und ich freue mich sehr für ihn“, sagte der 26-Jährige.