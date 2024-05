Formel 1: Wer sichert sich in Monaco die Pole? Das Qualifying LIVE im TV und Stream

Mit dem Großen Preis von Monaco steigt am Wochenende das wohl prestigeträchtigste Rennen der Saison 2024. Wie schon in Imola beginnt das Rennen in Monaco für deutsche Formel-1 -Fans zur gewohnten Zeit am Nachmittag: Der Monaco-GP startet am Sonntag, 26. Mai 2024, um 15 Uhr deutscher Zeit.

So sehen Sie das Qualifying in Monaco LIVE im TV und Stream

Verstappen mit Problemen

In 1:11,278 Minuten war er schnellster Mann am Freitag, damit ist er vorerst auch Favorit für das in Monaco so wichtige Qualifying am Samstag (16.00 Uhr/RTL und Sky). Leclerc peilt eine große Premiere an: Noch nie hat er ein Rennen in Monaco gewonnen, weder seit 2018 in der Formel 1, noch zuvor in den Nachwuchsklassen.