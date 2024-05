Formel 1: Wie Streckenposten Nico Hülkenberg in Monaco ausbremsten

Für den Startunfall beim Monaco-GP konnte Nico Hülkenberg nichts. Sein Haas-Teamkollege Kevin Magnussen hatte Red-Bull-Pilot Sergio Perez in eine Kollision verwickelt , der auch Hülkenberg nicht mehr ausweichen konnte. Anschließend wurde der deutsche Formel-1-Pilot von den Streckenposten ausgebremst.

Nachdem Hülkenberg eine Weile auf seinem Auto gesessen hatte, setzte er sich wieder in seinen Boliden und funkte seinen Renningenieur an: „Ich glaube, es ist nur der Frontflügel und der Hinterreifen. Ich habe keinen Aufhängungsschaden oder so. Ich glaube, unter Rot können wir noch einmal weiterfahren.“