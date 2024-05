Formel 1: Böser Unfall in Monaco! Rennen nach heftigem Crash unterbrochen

Schockstart in den Großen Preis von Monaco ! Das Rennen musste schon in der ersten Runde nach einem schweren Unfall zunächst unterbrochen werden. Sergio Pérez und Kevin Magnussen kollidierten bereits nach wenigen Metern.

Das Auto des Mexikaners zerlegte es dabei komplett, sodass nur noch das Chassis und ein Reifen heil blieben. Magnussen hatte offenbar eine Lücke gesehen, die nur er sah, und ein Überholmanöver innen an der Leitplanke versucht.

Dabei berührte er jedoch Pérez am hinteren Reifen, worauf der Red-Bull-Pilot in Richtung von Magnussens Teamkollege Nico Hülkenberg geschleudert wurde und ebenfalls ausschied. „Total unnötig“ funkte der Haas-Pilot und zeigte sich nach dem Rennen am Sky-Mikro sehr enttäuscht über sein Aus: „Das ist bitter für mich. Ich war ja nicht wirklich betroffen. Kevin war bei der Aktion sehr optimistisch.“