Formel 1: Öffnet sich plötzlich eine Tür für Mick Schumacher?

Ist Alpine -Pilot Esteban Ocon überheblich oder einfach nur selbstbewusst? Fest steht: Obwohl die französische Tochter von Renault seinen in diesem Jahr auslaufenden Vertrag verlängern möchte, denkt der Fahrer aus Évreux in der Normandie über einen Abschied nach.

Dabei gilt der 27-Jährige nicht unbedingt als Spitzenpilot in der Formel 1 . Ocon konnte zwar 2021 mit freundlicher Unterstützung seines damaligen Teamkollegen Fernando Alonso den Großen Preis von Ungarn gewinnen, schaffte aber ansonsten bei 137 Starts nur zwei weitere Podiumsränge. Dennoch ist er bereit, seinen sicheren Platz beim im Moment schwächelnden Alpine-Team aufzugeben.

Ocon gehört dem Mercedes-Fahrerkader an

Dabei schielt der Fan von Michael Schumacher auf zwei deutsche Teams: Mercedes und Sauber, das zukünftige Audi-Team. Bei Mercedes muss 2025 der zu Ferrari wechselnde Lewis Hamilton ersetzt werden. Bei Audi gibt es sehr wahrscheinlich zwei Cockpits zu besetzen, weil - so erfuhr SPORT1 - die Ingolstädter nicht zufrieden sind mit ihren beiden aktuellen Piloten Valtteri Bottas (Finnland) und Zhou Guanyu (China).

Besonders die Mercedes-Variante feuert Ocon dabei an. Der Noch-Alpine-Fahrer stellte klar, dass er immer noch guten Kontakt zu den amtierenden Vize-Champions pflegt: „Ich hatte immer schon eine enge Verbindung zu Mercedes. Auch wenn ich kein Junior mehr bin, habe ich immer noch eine vertragliche Verbindung zum Team.“ Hintergrund: Der Zögling von Toto Wolff gehört weiter dem Fahrerkader der Silberpfeile an. Die könnten auf ihn zurückgreifen.

Audi liebäugelt mit Sainz und Hülkenberg

Aber wie realistisch sind die Ziele Ocons? Fest steht: Mercedes braucht einen Fahrer für 2025. Ab 2026 soll das italienische Supertalent Kimi Antonelli dann das Cockpit an der Seite von Stammfahrer George Russell übernehmen. Nur wenn es Teamchef Toto Wolff gelingt, Max Verstappen von Red Bull loszueisen, würde dieser fixe Plan in die Tonne getreten und Russell hätte 2026 womöglich ein Problem. Soll heißen: Ocon hätte - wenn überhaupt - nur eine Chance für ein Jahr.

Hamilton in der Zwickmühle: "Muss mit Toto reden"

Hamilton in der Zwickmühle: "Muss mit Toto reden"

Anders sieht es bei Audi aus. Dort gibt es mit Carlos Sainz und Nico Hülkenberg zwei Wunschkandidaten. Bis Mitte Mai wollen die Ingolstädter die Verträge machen. Problem: Sainz zögert noch, weil er sich Hoffnungen auf Red Bull und Mercedes macht. Lange will Audi aber die eigene Entscheidung nicht mehr hinauszögern. Die Alternative wäre dann Ocon.

Öffnet sich eine Tür für Mick Schumacher?

Sollte Ocon Alpine wirklich verlassen, könnte sich dort eine Tür für Mick Schumacher öffnen. Schumacher, Ersatzfahrer bei Mercedes, fährt in diesem Jahr in der Langstrecken-WM für Alpine, unter anderem in Le Mans. Sportchef Bruno Famin verfolgt wohlwollend seine Leistungen dort und könnte sich deshalb Schumacher als Alternative vorstellen.