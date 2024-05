Überraschendes Comeback in der Formel 1?

Bahnt sich in der Königsklasse des Motorsports eine Überraschung an? Laut einem Bericht des Corriere della Sera steht Falvio Briatore vor einem Formel-1-Comeback. Der legendäre F1-Teamchef – Michael Schumacher holte unter ihm 1994 und 1995 seine ersten beiden WM-Titel – soll demnach vor einem Engagement bei Alpine stehen.

Briatores Aufgabe dabei: Denn Rennstall neu aufstellen und aus der Krise führen. Mit nur zwei Punkten nach bereits acht Rennen ist das französische Team nur Neunter in der Konstrukteurs-WM . Einzig Sauber, ab 2026 als Audi-Werksteam am Start, ist mit null Punkten noch schlechter.

Der 74-Jährige, der am vergangenen Wochenende beim Monaco-GP vor Ort war, soll dem Bericht zufolge seine Arbeit bereits aufgenommen haben.

Sprach Briatore bereits mit Newey

So soll Briatore bereits mit Aerodynamik-Legende Adrian Newey gesprochen haben. Der 65-Jährige verlässt Red Bull am Saisonende, Alpine fehlt es derweil an fähigen Ingenieuren.